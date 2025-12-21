２歳マイル王を決める朝日杯フューチュリティステークス・Ｇ１（１２月２１日、阪神競馬場・芝１６００メートル）は、クリスチャン・デムーロ騎手とコンビを組んだ２番人気のカヴァレリッツォ（牡２歳、栗東・吉岡辰弥厩舎、父サートゥルナーリア）が制覇。この結果を受けて、現役時代に中央＆地方で通算４４６４勝を挙げた元騎手の安藤勝己氏（アンカツ）が２１日のレース直後に自身のＸ（旧ツイッター）で更新した。前走のデ