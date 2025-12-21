この先の関東地方は、短い周期で雨が降るでしょう。今年のクリスマスイヴとクリスマス当日は雨が降りそうです。気温は、きょうは平年より大幅に高くなりましたが、明日22日(月)以降はこの時期らしい寒さの日が多くなりそうです。冬至明日22日(月)は次第に天気回復冬至の明日、22日(月)は、朝までは東京、神奈川県、千葉県、茨城県などで雨の残る所がありそうです。東京や茨城県は次第に天気が回復しますが、神奈川県や千葉県は雲