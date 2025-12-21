ヤクルトの高橋奎二投手（28）、大西広樹投手（28）、来季から日本ハムに移籍する西川遥輝外野手（33）の3人が21日、東京都港区内でトークショー（主催・力BodyRecovery鍼灸）を開催した。トークに質問コーナー、プレゼントや特典会など盛りだくさんの内容。大西は得意の「モノマネ」を壇上で披露して集まったファンを沸かせた。参加したファンから「他のトークショーで披露して面白かったと聞いたので、ぜひ見せて」とお