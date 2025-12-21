共同通信社が20、21両日に行った全国電話世論調査によると、台湾有事を巡る首相の国会答弁を受けた日中関係悪化が、日本経済に与える影響を聞いたところ「どちらかといえば」を合わせ、59.9％が「悪い影響を与える」と回答した。