◇プレミアリーグ第17節マンチェスター・シティ3-0ウェストハム・ユナイテッド(20日、エティハド・スタジアム）マンチェスター・シティのアーリング・ハーランド選手が2ゴールを奪う大活躍を見せ、チームを勝利に導きました。チームは開始早々の前半5分、左サイドからゴール前にボールを送ります。これに反応したハーランド選手が左足でシュートを放つと、一度は相手キーパーに防がれますが、こぼれ球を自ら押し込んで先制。幸先