冬の京都を走る全国高校駅伝が行われ、女子の横手清陵は44位、男子の秋田工業は48位でした。女子の横手清陵は初出場です。1区をエースでキャプテンの小松が57チーム中36位で走り抜けました。その後は40位台でたすきをつなぎ、44位でゴールしました。男子は2年ぶりの出場となった秋田工業。1区から出遅れ、58チーム中47位でたすきを渡します。その後も順位を上げられず、48位でした。