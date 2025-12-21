アルビレックス新潟は21日、アルビレックス新潟U-18の田中達也監督(43)が2025シーズン限りで退任することを発表した。また、新潟U-18コーチを務める鎌田秀平氏(32)の退任も報告。両者の後任に関しては決定次第、発表するという。田中監督は現役時代に浦和レッズ、新潟で活躍。2022年に新潟トップチームのアシスタントコーチに就任し、今季から新潟U-18を率いていた。以下、クラブ発表プロフィール&コメント●田中達也(たな