Mrs. GREEN APPLEの東京ドーム公演に、豪華な顔ぶれが続々と駆けつけ、話題を呼んでいる。 【画像】和田アキ子＆綾瀬はるか・鈴木亮平・伊藤英明のピースショット／矢尾一樹＆浮所飛鷹（ACEes）の2ショット／ペンライトを持つ大塚愛・研ナオコ 他 Mrs. GREEN APPLEが2025年10月25日に愛知・バンテリンドーム ナゴヤを皮切りにスタートさせた、自身最大規模となる5大ドームツアー『Mrs. GREE