サッカー・日本代表の冨安健洋選手が21日に帰国し、取材に応じました。右膝のけがの影響で2024年10月以来公式戦から遠ざかり、イングランド・プレミアリーグのアーセナルを退団後、フリーとなっていた冨安選手。しかし17日にオランダ・アヤックスと2026年6月30日までの半シーズン契約を結びました。「まずはチームが決まって良かった」と語った冨安選手。「熱量を感じ、僕のことを信じてくれた」とアヤックスを選んだ理由を明かし