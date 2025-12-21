早大競走部は２１日、２０２６年度入部予定者を発表。長距離・駅伝部門ではこの日行われた全国高校駅伝１区で日本人最高記録を更新し区間賞を獲得した増子陽太（学法石川）、同区２位の新妻遼己（西脇工）、同区３位の本田桜二郎（鳥取城北）、同区１４位の上杉敦史（八千代松陰）が名を連ねた。同部には今年度も昨年の高校駅伝１区区間賞で日本選手最高記録（当時）をマークした鈴木琉胤や同区３位の佐々木哲が入部している。