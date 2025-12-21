漫才日本一を決める「M−1グランプリ2025」の決勝が21日、都内で開催される。決勝進出の残り1枠をかけ、準決勝で敗れた21組がA、B、Cの3ブロックに分かれて、4分間の漫才で激突。選ばれた1組が決勝に出場する。出場21組は以下の通り。＜Aブロック＞◆おおぞらモード（浅井企画）◆20世紀（吉本興業）◆ゼロカラン（吉本興業）◆イチゴ（吉本興業）◆ミカボ（吉本興業）◆ネコニスズ（タイタン）◆TCクラクション（グレープカンパニ