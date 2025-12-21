【モデルプレス＝2025/12/21】お笑いタレントのキンタロー。が12月20日、自身のInstagramを更新。お笑い芸人のヒコロヒーのものまねを披露し、話題を呼んでいる。【写真】キンタロー。「再現度すごい」話題の人気女性芸人ものまねショット◆キンタロー。ヒコロヒーものまねショット公開キンタロー。は「ヒコロヒー先輩ものまね」とコメントを添えて、20日放送のTBS系バラエティー番組『芸人総選挙2025』（午後7時〜）で披露した、