【モデルプレス＝2025/12/21】実業家でタレントの川崎希が12月21日、自身のInstagramを更新。6年ぶりのハワイへの家族旅行を報告し、話題を呼んでいる。【写真】38歳元AKB1期生「空飛ぶグーちゃんみたい」機内での第3子の様子◆川崎希、家族で6年ぶりのハワイ旅行川崎は「6年ぶりのハワイ満喫してくるよ」とコメントし、家族でのハワイ旅行を報告。飛行機内での様子も綴られており、バシネット（機内用ベビーベッド）を使っている