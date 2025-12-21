レッドソックスの吉田正尚外野手（３２）が２１日、都内で日本航空が開催した約６０人の小学生を対象とする野球教室に参加した。３年連続３度目の実施となったこの野球教室。１年前は右肩手術直後だったとあって打撃や守備のデモンストレーションはできなかったが、この日はティー打撃で力強いスイングを披露するなど、一緒になって汗を流し「きょうはみんなと一緒に楽しく体を動かせて、子供たちも笑顔でよかったです。素直な