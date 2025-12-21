東京六大学の明大は２１日、年内の練習を終了した。新体制から副将を務める来秋ドラフト候補の榊原七斗外野手（３年＝報徳学園）は、ミーティング終了後に報道陣の取材に応じ、自身の進路について「ドラフト１位指名」を目指す決意を示した。強い覚悟がにじみ出た。「やっぱり、１位で行くことに意味があると自分の中では思っています。（２０２３年ドラフト１位の）上田さんから続いていますけど、そこに続くような選手になり