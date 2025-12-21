俳優の寺田心（17）が、21日に放送されたTBS系「週刊さんまとマツコ」（日曜後1・00）に出演。熱中していることについて語った。中学に進学するも思春期ならではの悩みに直面したという寺田。2度の大失恋の経験から自信を付けるため身体を鍛えることに目覚めたという。「友達が筋肉を褒めてくれてそこから自分で5キロダンベルとかかって筋トレ始めて。ちょうど好きな人も筋肉好きだったから」と回顧。「だから頑張ろうってそ