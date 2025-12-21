テレビアニメ『株式会社マジルミエ』第2期が、2026年7月から日本テレビにて放送されることが決定した。あわせて特報映像＆メインスタッフ情報が解禁され、監督を福島利規、脚本を横手美智子、総作画監督を藤井昌宏、音楽を宮崎誠、アニメーション制作をJ.C.STAFFが担当する。【動画】ついに！公開された『株式会社マジルミエ』第2期の映像『株式会社マジルミエ』は、“怪異”と呼ばれる自然災害が存在し、それらを退治する魔法