甲本ヒロトさんがボーカルを務める4人組ロックバンドのザ・クロマニヨンズは21日、公式サイトを通じて甲本さんの喉の不調により21日と25日に予定していた公演を延期することを発表しました。公式サイトでは、有限会社ハッピーソングより「甲本ヒロトの喉の不調により医師の診察の結果、5日間の療養が必要と診断されました」と報告。それに伴い、『ザ・クロマニヨンズ ツアー JAMBO JAPAN 2025-2026』の21日に予定していた長野CLUB