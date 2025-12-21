An-22輸送機「墜落の瞬間」を捉えた映像が公開ウクライナ政府の公式サイトである「ユナイテッド24」は2025年12月14日、今月初旬に発生したロシア軍のAn-22大型輸送機の墜落事故を捉えた映像を公開しました。【映像】巨大なロシア軍のAn-22輸送機が墜落する瞬間ロシアの国営メディアであるタス通信は今月9月、An-22がモスクワの北東約200kmに位置するイヴァノヴォ州で墜落したと発表。機体の残骸はウヴォジスコエ貯水池の水上で