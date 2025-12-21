中国国際航空は、仙台〜上海/浦東線を12月23日から運休する。現在は火・土曜の週2往復を運航している。機材はボーイング737型機を使用する。所要時間は仙台発が3時間40分、上海/浦東発が3時間5分。理由は機材繰りのためで、運休期間は2026年3月28日までを予定している。すでに一部便は運休となっている。予約客には1回のみの代替便への変更もしくは払い戻しを無手数料で案内する。■ダイヤCA752仙台（14：10）〜上海/浦東（16：5