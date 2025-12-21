現地12月20日に開催されたラ・リーガ第17節で、レアル・マドリーはセビージャとホームで対戦。２−０で勝利した。快勝した一戦で起きた一幕に、話題が集まっている。１点リードで迎えた83分、先発していたヴィニシウス・ジュニオールは、ゴンサロ・ガルシアとの交代を命じられる。ベンチに向かって歩き出すと、スタジアムの観客からブラジル代表FWに向け、特大のブーイングが浴びせられたのだ。ヴィニシウスは、７日の第15節