来春WBCの米国代表に選出されたローガン・ウェブ(C)Getty Images来年3月に開催される第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で、米国代表は現地時間12月18日、ジャイアンツのエースであるローガン・ウェブのメンバー入りを発表した。今季の15勝をはじめ、5年連続の2ケタ勝利。3年連続でナ・リーグ最多イニングを投げているメジャー屈指の右腕だ。【動画】何度見ても飽きない！「大谷VSトラウト」をもう一度チェック今