◇全国高校駅伝男子7区間42・195キロ（2025年12月21日たけびしスタジアム京都発着）学法石川（福島）が15年連続17回目の出場で初優勝した。2時間0分36秒のタイムは高校新で大会新記録。「1強」の前評判で、2位で同じく高校新で大会新記録を更新した仙台育英（宮城）に23秒差を付けて圧勝した。10キロある1区を増子陽太（3年）が日本選手最高を更新する28分20秒で走破し、築いたリードを守り切った。「県大会でも同じタイ