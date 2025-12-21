世界陸連は20日までに旭化成所属でケニア出身のエマニエル・キプルトに出場停止処分を科したと発表した。世界陸連の代理人部門が下した裁定に従わなかったため。キプルトが旭化成との契約に関連する文書や収入の証明書を提出するなど、裁定で求められた要件を満たすまで処分は解除されない。26歳のキプルトは来年元日の全日本実業団対抗駅伝の出場選手にも登録されている。（共同）