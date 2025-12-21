デビュー45周年を迎えたアーティスト、EPO(65)の快進撃が止まらない。【写真】「次から次へとCMに起用」EPO最大のヒット曲となった資生堂のCM曲1980年3月21日、シングル/アルバム『DOWN TOWN』でデビュー。今年10月1日には資生堂のCM曲『う、ふ、ふ、ふ、』や『Gift〜あなたはマドンナ〜』のセルフカバーを含むポップなEPO満載のアルバム『EPOFUL』をリリースした。シティ・ポップブームで世界中から注目が「もし私がEPOファン