クリスマスだからといって特別にお金をかける余裕がなかった場合、「プランニング」が勝負のカギを握るといっても過言ではないでしょう。そこで今回は、10代から30代の独身男性209名に聞いたアンケート結果を参考に「お金がなくても最高に楽しかったクリスマスデートの思い出」をご紹介します。【１】部屋の電気を消して、ろうそくの明かりだけで一晩ゆっくり過ごした「これぞ聖夜という最高の雰囲気！」（20代男性）というように