あなたが普段、日常で使っている言葉はもしかして略語かも！？このクイズで正式名称を覚えよう。「メリーバッドエンド」の略語は？「メリーバッドエンド」の略語はなんでしょうか？ヒントは、カタカナ3文字で構成されていますよ。あなたは正解がわかりましたか？正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果たして、正解は？正解は「メリバ」でした！メリバとは、受け手の解釈によって結末が変わる物語のことです