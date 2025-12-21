幕内通算1093勝、幕内最高優勝45回の記録を持つ第69代横綱を務めた白鵬翔氏。引退後は宮城野部屋を継承し、弟子の育成に努めていた。それだけに5月場所後に相撲協会を退職したことは大きな衝撃をもって受け止められた。白鵬氏の退職後の相撲協会には大きな変化が見受けられる。相撲担当記者が振り返る。【写真】九州場所初日、デヴィ夫人はマス席だったが…向正面の控え行司の横に「溜席の着物美人」の姿が。名古屋場所でのピン