◆高円宮杯Ｕ―１８プレミアリーグ▽ファイナル鹿島ユース１―１（ＰＫ３―２）神戸Ｕ―１８（２１日・埼玉）高校サッカー最高峰リーグ・プレミアリーグの東西王者による優勝決定戦が行われ、東地区王者の鹿島が西地区王者・神戸に１―１で迎えたＰＫ戦の末に３―２で勝利し、ユース年代の３大大会全てで頂点に立った。＊＊＊序盤は決勝戦にありがちな手堅い展開となったが、鹿島ユースは慌てることも隙を見せること