お笑いコンビ・かまいたちの山内健司（44）が21日放送の日本テレビ「一茂×かまいたちゲンバ」（日曜前10・25）で、最悪なクリスマスの思い出を明かした。「クリスマスっていったっていつの間にか貢ぐ日になっちゃったからね」と長嶋一茂がぼやき、それぞれがクリスマスの思い出を披露。濱家隆一は「高校生の時に当時の彼女とゴスペラーズさんのフリーライブを見に行って、次の日にフラれた」と明かし、「プレゼントあげて、