ノンワイヤーでラクなのに、バストラインは妥協したくない。そんな大人女性の本音に応えてきた「PGブラリラックス」から、待望の新色『ブラック』が登場します。日中の外出から在宅ワーク、軽い運動、就寝時まで24時間快適に使える設計で、発売以来高評価を集めてきた人気シリーズ。どんな服装にも合わせやすく、引き締め効果も期待できるブラックは、毎日のバストケアをよりスマートに格上げしてくれそう