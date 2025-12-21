「全国高校駅伝」（２１日、たけびしスタジアム京都発着、男子＝７区間）今春、集団転校で話題となった鳥取城北（鳥取）は、同校の最高順位３０位（２３年）を大幅に更新する４位でゴールした。チームを率いる赤池健監督（５３）は優勝５回を誇る強豪・大牟田（福岡）を昨年、ヘッドコーチとして準優勝に導いた。しかし、同校が新監督を迎える方針を示したため、ヘットコーチを辞して今年４月に鳥取城北の監督に就任した。大