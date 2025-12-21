82ºÐ¡¦ËûÀÖÑ»¤ÈÆ±¤¸¥Ý¡¼¥º¤Ç2¥·¥ç¥Ã¥ÈÇÐÍ¥¤Î²¬ÅÄ¾­À¸(36)¤¬¼«¿È¤ÎÌò¤Î?15Ç¯¸å?±é¤¸¤¿¶¦±éÇÐÍ¥¤ÈÊÂ¤Ö¥É¥é¥Þ¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¡ã°Ê²¼¥Í¥¿¥Ð¥ì¤¢¤ê¡äÏÃÂê¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢16Æü¤ËºÇ½ª²ó¤ò·Þ¤¨¤¿¥É¥é¥Þ¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±¥¨¥¹¥Ñ¡¼¡×(¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü)¸ø¼°X¡£¡ÖÃû(¤­¤¶¤·)¤Èµþ(¤±¤¤)¡£ÊÂ¤ó¤Ç¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±¥Ý¡¼¥º¤ò¡×¤ÈÀâÌÀ¤òÅº¤¨¤Æ¡¢ÇÐÍ¥¤ÇÉñÆ§²È¤ÎËûÀÖÑ»(¤Þ¤í¡¦¤¢¤«¤¸¡¢82)¤ÈÊÂ¤Ö¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£·à