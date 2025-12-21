12月20日夜、浜松市浜名区にあるリゾートホテルで、30代の男性の顔面を殴ってけがをさせたとして、60代の男が逮捕されました。 傷害の疑いで逮捕されたのは、静岡県掛川市幡鎌に住む無職の男（62）です。 警察によりますと、男は20日午後10時頃、浜松市浜名区三ヶ日町のリゾートホテルで、東京都杉並区に住む会社役員の男性（38）の顔面を殴ったり腹を蹴ったりして、けがをさせた疑いが持たれています。 男性は顔に