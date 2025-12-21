俳優の城田優（39）が21日、X（旧ツイッター）を更新。親交の深い俳優・歌手の加藤和樹（41）の結婚を祝福した。加藤は20日、公式サイトを通じて舞台女優の松田未莉亜（38）との結婚を発表していた。城田と加藤は「ミュージカルテニスの王子様」や「ファントム」などで共演。親交は深く、城田が加藤を「嫁」と呼んでいることはファンの間でも周知の事実となっている。城田はXで「私事ではございますが、周知の事実として