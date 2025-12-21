ほんの一瞬、標的から視線を逸らすように頭を振って“時間差”で飛んでくる戦慄の剛腕フックが相手を一撃で粉砕。荒削りだが野性的な“倒す能力”に識者も「”当て勘”というのは才能」と驚嘆コメントを寄せた。【映像】マーク・ハントな剛腕フックが炸裂する瞬間12月19日、後楽園ホールで開催された「Krush.183」。浜崎瞬太（武道格闘技道場 ∞ø N） と那稀（拳心会）によるKrush初参戦同士の対決は3ラウンド、那稀が終