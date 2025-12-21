来年度の予算編成をめぐり政府は、子育て支援策を拡充するため低所得世帯などの認可外保育施設の利用料の給付上限額を引き上げる方向で調整していることがわかりました。【映像】おもちゃで遊ぶ子どもら政府関係者によりますと住民税非課税世帯などの0歳から2歳までの子どもについて認可外保育施設や私立の幼稚園での預かり保育などでの利用料の給付の上限額を引き上げる方針です。具体的には、認可外保育施設では3700円上乗