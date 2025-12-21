三菱電機は、自動車を運転中のドライバーが飲酒しているかどうかをAIが推定する技術を開発したと発表しました。【映像】車内に設置したカメラで検証する様子この技術は、車内に設置したカメラでドライバーの目の動きや肌の明るさの変化など表情を検知しながら同時に脈拍を測定し、ハンドルやアクセル・ブレーキの操作からAIが飲酒状態を推定します。飲酒しているとわかれば警告を表示したり、車両を停止したりできるというこ