■全日本フィギュアスケート選手権最終日（21日、東京・代々木第一体育館）【競技日程一覧】ミラノ・コルティナ冬季五輪 開会式は2月6日にミラノで開催ペアのフリースケーティング（FS）が行われ、“ゆなすみ”こと長岡柚奈（20）＆森口澄士（23）組（木下アカデミー）が非公認大会ながらもトータル215.30点の今季ベストをマーク。2季ぶり2度目の全日本優勝を果たした。ショートプログラム（SP）首位の“りくりゅう”こと三浦璃