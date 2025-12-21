アメリカンフットボール・全国高校選手権「クリスマスボウル」（２１日・横浜スタジアム＝読売新聞社後援）――立命館宇治（関西代表・京都）が３５―０で佼成学園（関東代表・東京）を破り、２年ぶり４度目の優勝を飾った。立命館宇治は第１クオーター終盤に大鹿のＴＤパスで先制。第２、第３クオーターにも得点を重ね、守備陣は佼成学園に反撃を許さなかった。