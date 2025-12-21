俳優の寺田心（１７）が２１日、ＴＢＳ系「週刊さんまとマツコ」に出演。自身の恋愛経験について明かした。２０２１年、東京の中学を受験し、愛知から上京した寺田。中学から高校の間で身長が５０ｃｍ伸びるなど「大人にもなれないし子どもにもなれない。自分の成長に適応できなかった」と当時を振り返った。反抗期には「母に『連絡しなさい』って言われてたのを、連絡しないで外で遊んでたりとか。１回だけ『うるさい』とか」