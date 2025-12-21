◆第７７回朝日杯フューチュリティステークス・Ｇ１（１２月２１日、阪神競馬場・芝１６００メートル）２歳マイル王決定戦は１４頭立てで争われ、５番人気でクリストフ・ルメール騎手騎乗のダイヤモンドノット（牡、栗東・福永祐一厩舎、父ブリックスアンドモルタル）は２着に終わった。好スタートから逃げると、直線途中まで先頭。だが、最後にカヴァレリッツォに差されてしまった。ルメール騎手は当レース１５度目で初勝利を狙