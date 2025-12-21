極論で責め立てる「完璧な夫」の裏の顔…高学歴、高収入、誰もが羨む“ハイスペック”なエリート夫。そんな彼が、もし「すべての不幸は妻のせい」という病的な“被害妄想”を悪質な手口として使っていたとしたら…？ 「コーヒーを飲むなってことね？」夫の病的すぎる居直りに、妻が絶句主人公・カスミの夫、スグルは、仕事もできて家族にも恵まれ、一見「完璧な人生」を送っているかのように見えました。しかし、彼の思考は常に“