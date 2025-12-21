２１日に東京国立代々木競技場で行われたフィギュアスケートの全日本選手権。ペアのフリーは、長岡柚奈、森口澄士組（木下アカデミー）が、１４２・３９点の高得点を挙げ、合計２１５・３０点で２年ぶり２度目の優勝を果たした。（デジタル編集部）世界王者の三浦璃来、木原龍一組（木下グループ）が三浦の脱臼の影響でフリーを棄権するというハプニングがあったペア。ミラノ・コルティナ五輪の代表入りも確実な「ゆなすみ」が