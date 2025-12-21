（嘉義中央社）今年で33回目を迎えた嘉義市インターナショナルバンドフェスティバル（嘉義市国際管楽節）のパレードが20日午後、南部・嘉義市内で行われた。日本からは高校の吹奏楽部など4団体が参加した。各地のバンドの他台湾の祭りばやし「陣頭」も加わり、総勢55団体が音楽を奏でながら市内を練り歩いた。出演した日本の団体は奈良学園大学マーチングバンド部（奈良県）、熊本県立熊本工業高校吹奏楽部、拓殖大学紅陵高校吹奏