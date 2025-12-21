アヤックスと2026年6月末までの半年契約を締結した日本代表DF冨安健洋が21日に帰国。取材対応をした。ピッチ復帰への道筋やアヤックスでの立ち位置、FIFAワールドカップ26で優勝を目標に掲げる日本代表への復帰などについて言及したが、取材対応の中では感謝の言葉が繰り返された。アーセナル加入後、存在感を見せ、サポーターにも愛された存在ではあったが、負傷との戦いでもあった冨安。2024年10月を最後にピッチを離れる