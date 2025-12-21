ダイソンは、寒い住環境における健康リスクに着目して、日本独特の「部屋を暖めない」寒さ対策を見直す必要性について紹介している。●健康寿命を保つには部屋を暖める寒い環境での生活は、とりわけ高齢者の身体パフォーマンスに悪影響を及ぼすとされており、大阪府内のリハビリテーション施設の高齢者を対象に行われた調査では、秋と比較して冬にパフォーマンスが低下する傾向があり、特に握力や片足立ちテストの結果の悪化が