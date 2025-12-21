久保建英が所属すレアル・ソシエダは現地12月20日に開催されたラ・リーガの第17節で、レバンテとアウェーで対戦。１点リードで迎えた後半アディショナルタイムに痛恨のPKを献上し、１−１のドローに終わった。この試合に、右ウイングで先発した久保は前半アディショナルタイムに先制ゴールを決める。左サイドからのクロを、難しい体勢ながらヘディングで合わせ、見事にネットを揺らしてみせた。プロキャリア初のヘディング弾