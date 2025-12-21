チェルシーに所属するスペイン代表GKロベルト・サンチェスの足下の技術は改善されているようだ。現在28歳のR・サンチェスは、2023年8月にブライトンからチェルシーに加入。基本的に一番手として起用されてきた中で、ビッグセーブを見せてチームを救う活躍を見せたりする一方で、繋ぎの部分や判断ミスなど不用意なプレーでピンチを招く場面もあり、不安定さが懸念材料に挙げられていた。このような状況から、度々GK補強の必要