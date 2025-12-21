2025年12月18日、中国のSNS・微博（ウェイボー）では、日本の幼稚園でビニール製チョコチップをトッピングしたクリスマスケーキを誤って園児に食べさせる事故が発生したことが紹介され、注目を集めた。参考消息など複数のメディアの微博アカウントが18日、京都府八幡市の認定こども園で10日にクリスマスケーキ作りの体験を行った際、誤ってビニール製のチョコチップをケーキにトッピングして、3〜5歳の幼稚園児133人に食べさせたと